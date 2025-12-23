Cada balear gastará casi 9,4 euros de media en el Sorteo de 'El Niño' de 2026

Archivo - Varias personas hacen cola para comprar lotería para el Sorteo Extraordinario del Niño. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cada ciudadano de Baleares gastará de media 9,4 euros en lotería para el Sorteo de 'El Niño' de 2026 frente a los 18,77 de media en el país, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Esta cantidad es una estimación pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña.

El año pasado, los ciudadanos del archipiélago, que vendió algo más de 12 millones de euros, se gastaron en este sorteo 9,89 euros de media.

El primer premio de 'El Niño', dotado a día de hoy en dos millones de euros a la serie, ha caído en siete ocasiones en Palma --la última en 2024-- y una vez en Inca y otra en Llucmajor.