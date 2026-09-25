Cadáveres en descomposición y agua con legionela: denuncian un seguido de negligencias en la perrera de Son Reus. - UGT

PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha interpuesto una denuncia ante la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en la que demuestra con pruebas gráficas que la perrera municipal de Son Reus almacena cadáveres en descomposición en una nevera averiada y suministra a los canes agua con legionela.

El sindicato ha explicado este viernes en un comunicado que continuará su ofensiva legal contra "las negligencias que está cometiendo el Centro de Bienestar Animal de Son Reus", por lo que realiza otra denuncia 15 días después de haber desvelado el transporte de animales vivos y muertos juntos.

UGT ha señalado que en la perrera municipal, gestionada por la concesionaria Athinsa, "no se respeta la cadena de frío que marca la normativa Sandach en el almacenaje de cadáveres de animales".

"La nevera lleva más de un año averiada y no alcanza ni mantiene la temperatura legal exigida", lo que está provocando la descomposición acelerada de los cadáveres y la proliferación de gusanos, han puntualizado.

Asimismo, en la denuncia sobre la situación higiénica y laboral de la perrera de Son Reus aseguran que se da de beber agua contaminada por legionela a los animales que acoge.

La organización sindical ha criticado que el Ayuntamiento depure responsabilidades, ya que es el responsable político de lo que ocurre en este servicio público y ha asegurado que el Consistorio está permitiendo que la dirección del Centro de Bienestar de Son Reus "obligue a la plantilla a realizar funciones que no corresponden a su categoría laboral".

Por todo ello, UGT Servicios Públicos ha animado a las asociaciones animalistas a que denuncien públicamente y ante los tribunales la situación inadmisible en la que se encuentran los perros en Son Reus.