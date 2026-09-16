Cae una banda de ladrones que robaba a bañistas en playas de Palma y Calvià

Cae un grupo criminal dedicado a robar a bañistas en playas de Palma y Calvià. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Instrucción de Palma ha dictaminado el ingreso en prisión provisional sin fianza para siete personas que, supuestamente, integraban una banda dedicada a robar a bañistas en Palma y Calvià.

La titular de este tribunal también ha ordenado la reclusión en un Centro de Internamiento de Extanjeros (CIE) para otros cuatro miembros y ha dejado en libertad a los ocho restantes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

La Policía Nacional y la Policía Local de Palma arrestaron a estos 19 jóvenes y desarticularon un grupo criminal especializado en robar a bañistas en las playas de la capital y de Calvià. En un comunicado conjunto, los agentes ejecutaron el pasado lunes un operativo contra este grupo dedicado al hurto de carteras, teléfonos móviles y otros efectos.

Sus objetivos eran, principalmente, usurarios de las playas urbanas de Palma y Calviá. Han sido detenidos un total de 19 jóvenes como presuntos autores de integración en grupo criminal, hurtos, robo con violencia, receptación y estafas.

El aumento de denuncias en las que se exponían hurtos y en su caso robos con violencia de carteras, mochilas, tarjetas de crédito, teléfonos móviles y otros efectos, en las playas urbanas de Palma, con especial incidencia en Can Pere Antoni, Portixol, Ciudad Jardín, Can Pastilla, pusieron en preaviso al Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional que recibió apoyo de la Policía Local de Palma.

En vista del aumento exponencial de los delitos, la Comisaría de Distrito Centro estableció un operativo integrado por agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local e inició una investigación para poder esclarecer los robos, prevenirlos e identificar y detener a los ladrones.

Los investigadores comprobaron que detrás de los robos se encontraban varios jóvenes que acechaban las playas urbanas de Palma buscando víctimas propicias que eventualmente dejaban sus pertenencias sobre la arena para robarlas. En el caso de que estas se percataran de la sustracción e intentaran evitarla, los ladrones no dudaban en usar la violencia contra ellos.

Los investigados, todos ellos de origen argelino, se coordinaban perfectamente para cometer los robos. Se dirigían a las playas en patinetes eléctricos y se situaban en los alrededores hasta que cometían los robos, abandonando la zona a gran velocidad. Su ámbito de actuación se amplió a todas las playas urbanas de Palma y de Calvià.

DOS PISOS OKUPADOS

Los investigados contaban con dos pisos ocupados en Palma, donde se hacinaban y permitían el acceso a nuevos integrantes. Las viviendas servían además de punto de compra de objetos robados que eran llevados por otros ladrones.

Se han podido demostrar numerosos hurtos, así como robo con violencia y estafas. Tampoco se descarta que el número de hechos sea mayor puesto que la operación continúa abierta y se están analizando las denuncias y haciendo gestiones con los perjudicados.

FASE EJECUTIVA CON DOS ENTRADAS Y REGISTROS

Una vez localizados e identificados los integrantes que actuaban en la isla, el pasado lunes culminó la operación con la participación de agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Policía Científica, Brigada de Extranjería y de la Comisaría de Distrito Centro de la Policía Nacional y Policía Local.

Se realizaron dos registros en domicilios ocupados por los investigados. Una de las viviendas tenía una de las habitaciones apuntaladas y presentaba un mal estado, por lo que se requirió la presencia de técnicos de Urbanismo y Bomberos del Ayuntamiento de Palma que precintaron la vivienda.

Fue entonces cuando se detuvo a 19 jóvenes como presuntos autores de los hechos investigados. En los registros se han intervenido 42 teléfonos móviles, algunos de ellos figuran denunciados como sustraídos y el resto se están haciendo gestiones para localizar a sus legítimos propietarios.

También se han intervenido 11 patinetes eléctricos cuyos números de serie estaban borrados o raspados para evitar su identificación. Uno de los patinetes presentaba un orificio camuflado donde se ocultaba un arma blanca.

Además se han intervenido numerosas herramientas, documentación y otros efectos que se están analizando y haciendo gestiones para averiguar su procedencia. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.