CAEB destaca la "normalidad empresarial" en la jornada de huelga general con una "incidencia mínima" del 0,7%

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha destacado la "normalidad empresarial" durante la jornada de huelga general que, de acuerdo con los datos de los diferentes sectores de actividad, ha registrado un seguimiento del 0,7 por ciento a las 15.00 horas.

Las pocas incidencias comunicadas han estado relacionadas principalmente con dificultades de transporte, movilidad y acceso a los centros de trabajo, que han afectado al desplazamiento de algunos trabajadores, según ha señalado la patronal en una nota de prensa.

En términos generales, ha asegurado, la jornada de huelga se ha desarrollado con normalidad, mínimas incidencias y pleno cumplimiento de los servicios mínimos.

Los datos recogidos corresponden a empresas pertenecientes a los sectores de construcción, transportes, comercio, hostelería y turismo, industria, metal, sanidad y servicios sociales, y tecnología y telecomunicaciones.

En el sector de nuevas tecnologías, la huelga ha tenido un impacto en el perfil junior, pero en general no ha llegado al 10 por ciento de los trabajadores.

Este también ha sido el caso de los autónomos, cuya patronal nacional ATA ha cifrado en un 10 por ciento los que aún no han iniciado su trabajo esta mañana, algunos obligados a no trabajar y otros condicionados por el uso de silicona en algunos comercios, ha indicado.

Desde la patronal balear han subrayado que CEOE ha destacado una caída del 5 por ciento de la demanda eléctrica al mediodía, una cifra "significativamente por debajo" del dato de huelga anteriores.

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha insistido en que la situación es de normalidad a nivel empresarial en una huelga, a su entender, "incomprensible para los empresarios, alentada desde el Gobierno, con carácter político y que nada tiene que ver con temas laborales, como ha ocurrido en anteriores huelgas generales".

"No es normal una convocatoria de huelga 15 días antes de las elecciones generales e igual que respetamos el derecho de huelga, también exigimos el derecho al trabajo de todos aquellos que quieren seguir con su actividad laboral con normalidad", ha manifestado.

Por último, ha confiado en que la manifestación de esta tarde en Palma transcurra sin incidentes y que "también se asegure el derecho al trabajo".