CaixaBank y CAEB impulsarán la formación profesional y la captación de talento en las empresas baleares

CaixaBank y la CAEB impulsarán la formación profesional y la captación de talento en las empresas baleares. - CAEB

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) han renovado su convenio de colaboración para impulsar la formación profesional, la captación de talento y la competitividad de las empresas de las Islas.

Según han informado en un comunicado conjunto, el acuerdo permitirá seguir ofreciendo a las empresas asociadas asesoramiento especializado, soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y actividades orientadas a favorecer su crecimiento y adaptación a los retos de la transformación económica, la sostenibilidad y la digitalización.

Asimismo, ambas entidades organizarán foros y jornadas centrados en el desarrollo y la gestión del talento, con el objetivo de promover el intercambio de buenas prácticas y abordar los principales retos de las empresas en materia de atracción, gestión y fidelización de profesionales.

El convenio también contempla la celebración de jornadas sobre formación profesional dual a través del programa CaixaBank Dualiza, con el propósito de acercar el sistema educativo al tejido empresarial, fomentar la empleabilidad y contribuir a la formación de los perfiles profesionales que demandan las empresas baleares.

Además, CaixaBank volverá a colaborar con la Gala Empresario CAEB, que se celebrará en noviembre en Palma, como muestra de su apoyo al tejido empresarial de las Islas.

La directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, ha destacado que este acuerdo refuerza el compromiso de la entidad con las empresas y pymes de las Islas.

Por su parte, la presidenta de la CAEB, Carmen Planas, ha subrayado la importancia de impulsar la formación, la innovación y la digitalización para hacer frente a la escasez de profesionales y mejorar la competitividad del tejido empresarial.