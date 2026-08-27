CaixaBank destina más de 2.000 millones de euros a empresas de las Islas en el primer semestre

Archivo - Oficina de Agrobank. - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ/CAIXABANK - Archivo

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha destinado más de 2.000 millones de euros en nueva financiación a empresas de Baleares durante el primer semestre del año, lo que representa un 70 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior, a través de 3.657 operaciones.

La entidad bancaria ha señalado este jueves en un comunicado que los fondos se han dirigido principalmente a pequeñas, medianas y grandes empresas de las Islas con el propósito de reforzar su liquidez y apoyar sus inversiones estratégicas.

Caixabank también ha ofrecido soluciones financieras especializadas como 'factoring', 'confirming' y 'renting', adaptadas a las necesidades de circulante y a los proyectos a largo plazo.

La entidad ha puesto a disposición de sus clientes empresariales el plan de estímulo a la inversión, a través del cual un equipo de especialistas ha analizado la situación de cada empresa para ofrecer financiación a medida que impulse su competitividad y crecimiento.

En Baleares, CaixaBank cuenta con ocho oficinas y centros especializados dedicados exclusivamente a atender las necesidades del segmento empresarial. En estos espacios, un equipo de profesionales ofrece una propuesta de valor diferencial basada en la gestión integral de las empresas.

La directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cuz Rivera, ha destacado "el respaldo constante de la entidad al tejido empresarial, motor de competitividad, innovación y creación de valor, y elemento clave para el desarrollo económico y social de nuestro entorno".