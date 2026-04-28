CaixaBank destina más de 740 millones de euros en 2025 a financiar a las pymes de Baleares

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PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha financiado a las pymes de Baleares con 740 millones de euros a lo largo de 2025, lo que supone un aumento del 17% de las operaciones de crédito hasta superar las 5.900, principalmente para cubrir necesidades de liquidez y proyectos de inversión vinculados al crecimiento y la competitividad de las pymes.

En España, la entidad destinó el año pasado más de 18.000 millones de euros a financiar a las pequeñas y medianas empresas, esto es un 18% más que en 2025 y el número de créditos concedidos ascendió a más de 152.000, un 19% más que el año anterior, según ha informado la entidad bancaria en un comunicado.

De este modo, las pymes se han consolidado como uno de los ejes centrales del negocio de Empresas de CaixaBank, con un modelo de relación basado en "el acompañamiento a largo plazo" y "en todas las fases de crecimiento de la empresa".

"La entidad combina financiación, asesoramiento especializado y una oferta adaptada a las distintas necesidades empresariales, desde la creación y consolidación del negocio hasta su expansión y proyección internacional", han reivindicado.

Como resultado de esta estrategia, durante el pasado ejercicio CaixaBank registró un crecimiento del 15% en el número de pymes clientes y, en Baleares, el ascenso fue del 13%.

Este enfoque se apoya en la "mayor red de oficinas especializadas en empresas en España", con 212 centros repartidos por todo el territorio y más de 2.000 profesionales dedicados al asesoramiento empresarial.

"La entidad cuenta con especialistas en pymes y en ámbitos como financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y agroalimentario, que ofrecen un servicio personalizado que va más allá de lo estrictamente financiero", han remarcado.

Dentro de su oferta para pymes, CaixaBank dispone de la Cuenta Pymes Online, una cuenta sin comisiones dirigida a empresas con una facturación anual de hasta diez millones de euros.

La cuenta no tiene costes de mantenimiento ni de administración, no exige condiciones de vinculación y permite operar de forma completamente digital. La Cuenta Pymes Online incluye transferencias SEPA estándar e inmediatas ilimitadas, tanto nacionales como dentro de la Unión Europea, ingresos de cheques sin límite, así como una tarjeta de débito, dos tarjetas de crédito y dos tarjetas de ingresos 24 horas, todas ellas sin coste de emisión ni de mantenimiento.

Además, da acceso a la banca online y a la 'app' de CaixaBank, que incorporan herramientas específicas para facilitar la gestión empresarial, como el espacio 'Mi gestor', un canal digital de contacto directo con el gestor asignado y la correspondencia digital, que permite una gestión "más ágil" y "sostenible" de la documentación.

A esta propuesta se suman servicios adicionales como la factura de carburante con descuento y el IVA desglosado, orientados a "mejorar el control de los gastos recurrentes de la empresa".

Vinculada a esta cuenta, la entidad ha reforzado su propuesta con el lanzamiento de Tax Cashback, una promoción dirigida a nuevos clientes pymes que incorpora un incentivo económico asociado a la domiciliación de impuestos y seguros sociales.

A través de esta iniciativa, los nuevos clientes que se den de alta online y domicilien el pago de impuestos y cuotas de la Seguridad Social podrán recuperar hasta 100 euros brutos al mes, durante un periodo máximo de seis meses, lo que supone un 'cashback' total de hasta 600 euros. La promoción estará vigente para las altas realizadas entre el 16 de marzo y el 16 de junio de 2026 o hasta alcanzar los 400 clientes.

El Tax Cashback se aplica al pago de impuestos estatales, autonómicos o locales, así como a las cuotas de la Seguridad Social, tanto del régimen general como de regímenes especiales, siempre que los pagos se realicen desde una cuenta de CaixaBank.