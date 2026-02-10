CaixaBank y la FFIB se unen para fomentar el fútbol base en Baleares

Archivo - Niños jugando al fútbol - LILLY - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank y la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB) han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar iniciativas orientadas a la práctica deportiva entre menores y jóvenes, así como a la promoción de valores educativos y sociales vinculados al deporte.

En acto celebrado en la sede de la FFIB en Palma, en el que han participado la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, y el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, la representante de la entidad ha anunciado que realizará una aportación económica destinada a apoyar actividades de promoción del deporte base impulsadas por la Federación.

"Esta colaboración permitirá desarrollar iniciativas orientadas a la práctica deportiva entre menores y jóvenes, así como a la promoción de valores educativos y sociales vinculados al deporte", ha asegurado.

De esta forma, el convenio, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pretende "reforzar la relación entre las dos entidades en favor del deporte formativo y del tejido deportivo balear".

"Para CaixaBank es esencial apoyar proyectos con impacto real en la comunidad. El deporte base no solo fomenta hábitos saludables, sino que fortalece el tejido social y educativo de nuestras Islas", ha concluido la directora de Caixabank.