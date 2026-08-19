CaixaBank financia el sector turístico de Baleares con 1.200 millones de euros durante el primer semestre de 2026

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PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, a través de su división Hotels & Tourism, ha concedido cerca de 1.200 millones de euros en financiación al sector hotelero y de alojamientos turísticos de Baleares durante el primer semestre de 2026, lo que supone un crecimiento del 80% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el conjunto de España, el importe de nueva financiación ha ascendido hasta los 2.500 millones de euros, según ha informado la entidad bancaria en un comunicado. Entre 2020 y 2025 canalizó 19.000 millones hacia el sector turístico, acompañando tanto proyectos de expansión como planes de modernización y mejora de la competitividad.

Durante el primer semestre de 2026, CaixaBank formalizó más de 2.300 operaciones de crédito vinculadas a empresas de alojamiento turístico en toda España, 284 de ellas en Baleares.

Los recursos movilizados se dirigieron principalmente a la renovación y actualización de establecimientos, la adquisición de activos hoteleros, iniciativas relacionadas con la innovación y la sostenibilidad, así como a cubrir necesidades de circulante y operativa de las compañías.

A cierre del primer semestre de 2026, la cartera de crédito gestionada por CaixaBank Hotels & Tourism superaba los 10.500 millones de euros y la división prestaba servicio a más de 13.800 clientes del ámbito del alojamiento turístico.