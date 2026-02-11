CaixaBank financia el sector turístico de Baleares con 1.231 millones de euros en 2025

Sede de CaixaBank. - CAIXABANK

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Hotels & Tourism financió el sector hotelero y de alojamientos turísticos de Baleares con 1.231 millones de euros en 2025, un 30% más que el año anterior, a través de 596 operaciones.

En el conjunto de España se alcanzó la cifra de 4.300 millones de euros en crédito concedido al sector, un 8,5% más que en 2024, una cifra que representa el mayor volumen de nueva financiación destinado al sector por parte de la entidad en un solo año.

Con este resultado, según ha informado la entidad bancaria en un comunicado, Hotels & Tourism afianza una trayectoria de "crecimiento sostenido" que ha dejado más de 14.000 millones de financiación entre los ejercicios 2020 y 2024.

En 2025, CaixaBank formalizó más de 4.400 operaciones de crédito en todo el territorio nacional, más de 800 por encima de las registradas en 2024, lo que supone un incremento del 22,7%. Destacan especialmente los niveles de actividad registrados en Baleares, Cataluña, Madrid, Canarias y Andalucía, las regiones que concentraron el mayor volumen de financiación.

La mayoría de las operaciones se destinaron a proyectos de reforma y modernización de alojamientos turísticos, adquisición de establecimientos, iniciativas orientadas a la innovación y la sostenibilidad, así como al apoyo a la operativa diaria de las empresas mediante soluciones de circulante.

La entidad gestiona una cartera de crédito de más de 10.000 millones, lo que "refleja de manera inequívoca la apuesta decidida de CaixaBank por la industria turística".

De cara a este 2026, CaixaBank Research ha anticipado un futuro prometedor para el turismo en España, proyectando un crecimiento del 2,5% del PIB para un sector que afronta este ejercicio con "bases sólidas y perspectivas favorables" tras la normalización de las tasas de crecimiento que siguió al rebote pospandemia.

El informe, presentado por el servicio de estudios de CaixaBank este mes de enero, detalla que en 2025 España alcanzó cifras récord con 97 millones de llegadas internacionales y un gasto total de 135.000 millones de euros, situándose como la segunda potencia global en términos de turismo internacional, por detrás de Francia en llegadas y de Estados Unidos en gasto.