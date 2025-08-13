CaixaBank impulsa la financiación empresarial en Baleares con un crecimiento del 17% en el primer semestre

Archivo - Sede corporativa de CaixaBank en Barcelona - CAIXABANK - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha destinado 1.232,5 millones de euros a la financiación de empresas en Baleares durante el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 17% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este volumen de financiación, según ha explicado la entidad bancaria en una nota de prensa, se ha canalizado a través de 1.870 operaciones, un 4% más que en los primeros seis meses del ejercicio anterior.

Los fondos han sido dirigidos principalmente a pequeñas, medianas y grandes empresas de las islas con el propósito de reforzar su liquidez y apoyar sus inversiones estratégicas.

Además, CaixaBank ofrece soluciones financieras especializadas como factoring, confirming y renting, adaptadas tanto a las necesidades de circulante como a los proyectos a largo plazo.

La directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, ha subrayado que "las empresas son clave para el empleo y la generación de riqueza y, por tanto, un motor esencial del desarrollo económico y social de nuestro territorio".

Rivera ha destacado la solidez del compromiso con las empresas, a quienes se acompaña en su día a día con asesoramiento experto y apoyo constante.

Asimismo, han añadido, CaixaBank pone a disposición de sus clientes empresariales el Plan de Estímulo a la Inversión, mediante el cual un equipo de especialistas analiza la situación de cada empresa para ofrecer financiación a medida que impulse su competitividad y crecimiento.

En Baleares la entidad cuenta con nueve oficinas y centros especializados dedicados exclusivamente a atender las necesidades del segmento empresarial. En estos espacios, un equipo de profesionales expertos ofrece una propuesta de valor diferencial basada en la gestión integral de las empresas.