CaixaBank reparte regalos a usuarios de Mater y de la Fundación Asnimo con el programa 'El Árbol de los Sueños'

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha repartido regalos a personas adultas usuarias de Mater y de la Fundación Asnimo en el marco de la octava edición del programa 'El Árbol de los Sueños'.

La iniciativa solidaria, según ha destacado CaixaBank en una nota de prensa, ha incorporado este año como beneficiarios a mayores que viven en residencias o, en el caso de Baleares, a personas con discapacidad intelectual.

Así, voluntarios de la entidad han participado en dos actos en los centros de Mater y Asnimo de Mallorca repartiendo los regalos que los usuarios habían pedido en sus cartas. En la jornada también se han cantado villancicos junto a los trabajadores y usuarios.

El programa, han destacado, ha puesto el foco este año en los valores que conlleva que cada beneficiario reciba el regalo que había pedido por "la atención, tiempo y cariño que implica hacer realidad un deseo".

También han puesto en valor que 'El Árbol de los Sueños' ha llegado un año más a todas las comunidades autónomas gracias a la participación de cerca de 3.000 oficinas y centros de CaixaBank.

Entre el 19 de noviembre y el 12 de diciembre, las oficinas dispusieron de cartas escritas por mayores y, como en ediciones anteriores, por niños de hasta 12 años de edad que se encuentran en situación de riesgo por diferentes motivos.

Para colaborar, los clientes han acudido a una oficina y se les ha asignado una de las cartas en la que se detallaba el reglo concreto, que han entregado después, con un límite máximo de 50 euros.

CaixaBank y entidades sociales vinculadas a la atención a personas mayores y a la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad infantil en todas las comunidades autónomas se han encargado de la recogida y reparto de los regalos.

'El Árbol de los Sueños' es una iniciativa organizada por CaixaBank que, en esta edición, ha contado con la colaboración de más de 400 entidades sociales de todas las comunidades autónomas, incluyendo sus delegaciones, y más de 430 empresas colaboradoras.