CaixaForum Palma acoge varios ciclos de conferencias y cine la próxima semana

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Palma ha organizado una serie de ciclos de conferencias y cine, además de exposiciones, para la próxima semana, según han informado este viernes en un comunicado.

Así, el 22 de noviembre se llevará a cabo la clausura del ciclo 'Mozat, el gran viajero: la vida de un compositor en ruta', a cargo del divulgador musical y escritor David Puertas, que impartirá la conferencia 'Praga, el éxito absoluto'.

El 23 de noviembre continuará el ciclo 'Universos Literarios', un espacio "donde grandes escritores compartirán los secretos de su éxito", han resaltado desde la entidad. Además, el mismo día, el escritor Manuel Loueiro impartirá la conferencia 'Cómo escribir una novela y no morir en el intento. Aventuras y desaventuras de un escritor'.

El jueves 24 será el turno del ciclo 'Arquitectura y cine', organizada en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib), que aborda la fascinación del mundo del celuloide para la arquitectura y pone de manifiesto la conexión entre ambas disciplinas artísticas.

Por último, el domingo 27 de noviembre se llevarán a cabo dos eventos. El primero será la visita familiar a la exposición 'Imagen Humana' y, posteriormente, se celebrará el ciclo 'Sala C: Cine, creación y arte contemporáneo', que en esta ocasión proyectará el documental 'Marcel Duchamp: The Art of the Possible', de Matthew Taylor.