CaixaForum Palma acogerá la semana que viene tres exposiciones, talleres para familias y un documental

Archivo - La fachada del edificio del Gran Hotel, sede de CaixaForum Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El CaixaForum Palma acogerá la semana que viene tres exposiciones, talleres para familias y la proyección de un documental sobre Vermeer.

Según la información de CaixaForum, la semana arrancará el lunes con la visita comentada 'De Gran Hotel a CaixaForum' y continuará el miércoles con la visita 'Conoce CaixaForum Palma'.

Igualmente, el próximo miércoles se inaugurará la exposición 'Art i Natura', una muestra en colaboración con el Centro Pompidou de París con obras de Miró Picasso, Le Corbussier, Hausmann, Dubufet, Giacometti, Calder, Aalto...

Esta exposición se suma a otras dos que acoge el CaixaForum, en concreto, 'Rumors infundats Javier i Rafa Forteza' y 'Zuloaga i Anglada-Camarasa. Dues visions de la modernitat'. Las tres muestras cuentan con varias actividades relacionadas para todos los públicos.

La semana que viene continúan los talleres para familias y las actividades escolares, entre otras, relacionadas con la salud mental infantil y juvenil por el abuso de las nuevas tecnologías.

La semana concluirá el viernes con la proyección del documental 'Vermeer: La mayor exposición de la historia' de David Bickerstaff, presentado por Ricard Mamblona.