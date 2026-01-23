CaixaFòrum programa un concierto de gospel, conferencia de los emperadores de Hispania y un videojuego sobre migración

Archivo - La fachada del edificio del Gran Hotel, sede de CaixaForum Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El CaixaFòrum de Palma ha organizado para la última semana de enero un concierto de un cuarteto de gospel, una conferencia sobre los emperadores romanos nacidos en Hispania y un videojuego con el que reflexionar sobre las migraciones.

La semana de eventos en el centro cultural arrancará el martes, a las 19.00 horas, con el concierto del New Orleans Gospel Quartet, un grupo con un repertorio de clásicos reorganizados y versiones de bandas líderes de los años 60 y 70, según ha explicado la Fundación 'la Caixa' en un comunicado.

El taller 'Música y cine en sintonía' estará disponible para cualquier tipo de público mayor de 6 años, en distintos horarios del viernes y sábado. Los asistentes crearán su propia pieza audiovisual a partir de la exploración de la música, el sonido y las técnicas de edición de video.

El mismo día --a las 18.00 horas-- y el sábado --a las 10.30 horas-- también se puede disfrutar del taller 'La energía. Experimentos para saber qué es y como se transforma', destinado a un público familiar con mayores de 8 años.

En este taller, de manera sencilla y a través de experimentos participativos y vivenciales, se descubrirá como el concepto de la energía está presente en nuestro día a día, incluso en situaciones que quizás ni siquiera se sospecha.

El viernes a las 19.00 horas, la catedrática honoraria de Arqueología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Isabel Rodà de Llanza, pronunciará la conferencia 'Señores del imperio. Imperatores Romani ex Hispania'.

En ella se centrará en dos de los emperadores que nacieron en Hispania, Trajano y Adriano, con la intención de resaltar qué representaron los dos para el conjunto del Imperio Romano, como también para la misma Hispania.

Al día siguiente, el sábado a las 11.30 y las 18.00 horas los interesados podrán acudir a la sesión 'Fake News: Cómo se combate una plaga de mentiras', orientada a familias mayores de 11 años.

De este modo, el centro cultural invita a jugar en familia al videojuego 'Plague Inc' --un simulador de plagas-- y crear un entramado de 'fake news', diseñando estrategias para expandirlas y después poder valorar en grupo qué recursos han sido más eficaces.

La segunda parte del taller se dedicará a combatirlas, al usar materiales de juego creados especialmente para la actividad y aplicar lo que se ha aprendido jugando.

El domingo, de 11.00 a 14.00 horas, se impartirá el taller 'Artefacto: una casa objeto' creado por la artista plástica Regina Giménez para mayores de 4 años.

En este taller, las estructuras de madera del Artefacto se convertirán en un 'collage' que tomará forma de una casa objeto. Para ello, se inspirará en la película de los arquitectos Ray y Charles Eames 'House: After five years of living' de 1955.

Con ella se descubrirá que una casa tiene una doble forma al actuar como contenedor y como contenido. Por eso, una casa también es un objeto que habla de formas de vida y maneras de habitar, al jugar con los bloques geométricos, explorar los conceptos de espacio, volumen, forma y color.

Poco más tarde, a las 11.30 horas, también ha organizado el acto '¿Quién puede pasar una frontera? Viajeros, Nómadas y migrantes', para familias con mayores de 12 años.

Se trata de un ludofórum, es decir una actividad que invita a reflexionar sobre cuestiones éticas a través del videojuego, lo que convierte al participante en una parte activa de la historia.

El juego en cuestión se denomina 'Papeles, please', para poner a los jugadores en el rol de un guardia fronterizo que tiene que decidir quién puede entrar y quién no en un país imaginario.

Después del juego, se debatirá sobre las cuestiones que han aflorado de la experiencia, como qué repercusiones pueden tener nuestras acciones sobre las vidas ajenas, si hay ciudadanos de primera y de segunda o qué determina que unas personas puedan acceder a un país.

Además de estas actividades puntuales, los interesados también podrán visitar las exposiciones 'Arte y Naturaleza' --hasta el 15 de febrero-- y 'Zuloaga y Anglada-Camarasa. Dos visiones de la modernidad' --hasta el 16 de agosto--, de 10.00 a 20.00 horas.