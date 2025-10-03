Este es el calendario de apertura de domingos y festivos del comercio en Baleares para 2026

Archivo - Varias personas van de compras en el centro comercial FAN Mallorca Shopping. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interinsular Asesora de Comerio ha aprobado el calendario de apertura comercial de festivos y domingos para el año 2026 en Baleares, con un total de diez fechas.

Así, el calendario fijado de apertura contempla los siguientes días:

- 4 de enero, domingo antes de Reyes

- 18 de enero, domingo

- 8 de marzo, domingo

- 2 de abril, Jueves Santo

- 15 de agosto, sábado festivo, la Asunción

- 6 de septiembre, domingo previo al inicio de las clases

- 29 de noviembre, domingo después del 'Black Friday'

- 6 de diciembre, día de la Constitución

- 20 de diciembre, domingo

- 26 de diciembre, sábado festivo, Segunda Fiesta de Navidad.

Igualmente, se ha acordado que los días 15 de agosto y 6 de septiembre sean susceptibles de sustitución por parte de los ayuntamientos.

El calendario ha sido validado por unanimidad en la sesión de la Comisión celebrada este viernes en la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía con representantes de este departamento, de los consells insulares y sindicatos y patronales del sector, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa.

La directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Pedrona Seguí, ha mostrado su "satisfacción" por el desarrollo de la reunión y ha felicitado a los representantes del sector comercial de las Islas por "la buena disposición y por el buen talante de todos a la hora de llegar a un acuerdo".

En este sentido, según ha destacado la directora general, se ha cerrado un calendario "beneficioso y con el beneplácito de todos los presentes".