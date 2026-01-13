De la calle a agente de la Policía Montada: Panxo, el poni que educará a niños en Palma

Panxo, el poni de la Policía Montada de la Policía Local de Palma que colabora en tareas educativas. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus, adscrito al departamento de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Palma, ha donado a la sección de Policía Montada de la Policía Local un poni que fue rescatado de la calle y que ahora participará en actividades educativas y en desfiles y otros actos.

El animal fue encontrado hace semanas deambulando por la vía pública, en situación de riesgo y con signos de estrés y desorientación y se ha recuperado en Son Reus.

El poni se llama Panxo y tiene cuatro años y ha permanecido estas últimas semanas, desde su rescate, en las dependencias de Son Reus, bajo la atención permanente de los profesionales veterinarios y cuidadores del centro. A partir de ahora convivirá con los otros caballos de la sede de la Policía Montada, situada en el bosque de Bellver.

Cuando se materializó su acogida en el centro, el equipo veterinario constató que el poni no tenía microchip, lo que imposibilitó la identificación del equino y la localización de su propietario.

Ante esta circunstancia, el centro activó todos los trámites administrativos pertinentes y puso en marcha un protocolo de cuidados, con la intención de garantizar la recuperación y el bienestar del poni, supervisando su evolución física y conductual.

Durante las semanas posteriores, el estado de salud de Panxo ha mejorado progresivamente y ha mostrado un alto grado de socialización con las personas.

En este sentido, la intención de la sección de Policía Montada de la Policía Local de Palma es que el poni sea destinado, en el futuro, a actividades educativas con niños y adolescentes, y que tome parte en desfiles y otros actos institucionales.

En el acto de donación del équido, que se ha desarrollado este martes en las instalaciones de Son Reus, ha participado el regidor de Medio Ambiente y Entornos Saludables, Llorenç Bauzá, y el regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miquel Busquets, además de efectivos de la Policía Montada y personal del centro de recuperación animal.