La calle Torre d'en Bibiloni de Palma vuelve a contar con contenedores hasta que se inicien nuevas obras

Contenedores en la calle Torre d'en Bibiloni de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La calle Torre d'en Bibiloni de Palma vuelve a contar desde este viernes con contenedores en dos puntos diferentes, que se mantendrán en dicha ubicación hasta que se inicien unas nuevas obras el próximo mes de octubre.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el nuevo tramo de obras implicará el corte temporal de la circulación en la vía.

Los trabajos responden al proyecto de reurbanización de la calle General Ricardo Ortega en el tramo comprendido entre Joan Alcover y Manuel Azaña.

Las primeras obras, ha indicado Cort, obligaron a desplazar hasta la calle Manacor los puntos de recogida de basura que ahora han retornado a la calle Torre d'en Bibiloni y que permanecerán hasta octubre, cuando volverán a ser retirados.

Emaya, que informó de los cambios a los vecinos, ha lamentado las molestias que la reorganización temporal de las baterías de contenedores pueda causar a los residentes.