El calor pone en aviso a Mallorca y Menorca a partir de este jueves: se puede llegar a los 39 ºC

Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en la ciudad - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por altas temperaturas en Mallorca a partir de este jueves y en Menorca este sábado, día en que el en el sur de Mallorca se podrán alcanzar los 39 grados centígrados (ºC).

El servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta amarilla (índice de gravedad 0 del Plan Meteobal) por altas temperaturas y ha recomendado seguir las medidas de autoprotección para evitar golpes de calor.

Este jueves, el aviso de la Aemet está activo en el sur de Mallorca, mientras que este viernes se extenderá al interior, norte y nordeste de la isla, donde está previsto que las temperaturas máximas suban hasta los 37 ºC.

Los termómetros continuarán subiendo este sábado, cuando el aviso pasará a naranja en el sur de Mallorca ante la previsión de llegar a los 39 ºC, mientras que en el interio de la isla se alcanzarán los 38 ºC. En Menorca y el resto de Mallorca se esperan temperaturas de hasta 37 ºC.

Ante altas temperaturas, el 112 aconseja buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua, comer ligero, cerrar las persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse siempre protección solar.

También recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas de máxima insolación (entre las 12.00 y las 16.00 horas), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, así como no dejar menores, personas mayores ni animales dentro del coche con las ventanas cerradas.