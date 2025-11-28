Calvià celebra una jornada de jardinería sobre la gestión de espacios verdes y parques públicos

El acalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, en la jornada de jardinería - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calvià ha celebrado este viernes una jornada técnica de jardinería para profesionales del sector sobre la gestión de espacios verdes y parques públicos.

El encuentro, organizado por el Ayuntamiento y la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (Aepjp), nace como un foro de intercambio de conocimientos y experiencias sobre las técnicas de gestión y mantenimiento más modernas y eficientes, ha subrayado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde del municipio, Juan Antonio Amengual, ha inaugurado la jornada destacando la importancia de cambiar la concepción de la jardinería urbana.

"Nuestra masa forestal y arbolado son una parte fundamental de nuestro patrimonio natural", ha resaltado, para después poner en valor que es esencial para la calidad de vida, el bienestar y la sostenibilidad de Calvià.

En este sentido, según Amengual, "este patrimonio debe ser preservado y atendido de forma responsable, aplicando las más modernas y eficientes técnicas de gestión y mantenimiento".

Por otro lado, ha subrayado que el objetivo de la jornada va más allá del simple cuidado estético y ha destacado la necesidad de afrontar retos importantes como el control de plagas, la renovación de árboles enfermos por seguridad ciudadana y la creación de entornos sostenibles mediante el correcto uso de recursos hídricos y la gestión de fitosanitarios.

La jornada ha contado con la participación de profesionales del sector, entre ellos, el ingeniero agrónomo y arquitecto del paisaje, y presidente de la Aepjp, Pedro Calaza, quien ha ofrecido la ponencia inaugural 'La infraestructura verde urbana. Caminando hacia un nuevo modelo de gestión en los espacios verdes de España'.

Posteriormente, la ingeniera técnica agrícola y jefa de Proyectos de Medio Ambiente del Grupo Eulen, Damiana Amengual, ha hablado sobre las 'Actuaciones en el interfaz urbano-forestal de Calviá', y el jefe del servicio de Sanidad Forestal de la CAIB, Luis Nuñez, de 'La procesionaria del pino. ¿Cómo se gestiona? Presente, futuro, herramientas de control y cronogramas de actuación'.

La gerente de Hags España, Maria Antonia Company, ha presentado 'El Futuro del Juego y el Espacio Público: Nuevas Tendencias en parques infantiles'.

Finalmente, la clausura de ponencias ha sido a cargo de del ingeniero técnico agrícola Marcos Castilla, con su exposición sobre 'Nuevas propuestas en la gestión del arbolado urbano'.

Desde el Ayuntamiento se espera que esta primera jornada se consolide como una cita anual, con el objetivo de mantener y preservar entornos urbanos "más sanos, más naturales y mejores para todos nuestros ciudadanos".