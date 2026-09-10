Cambios en la apertura de los comercios para 2027: el domingo 12 de diciembre sustituye al 26

Archivo - Fachada de una tienda de ropa de segunda mano, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones empresariales del sector del comercio de Baleares han acordado modificar la propuesta de domingos y festivos de apertura comercial autorizada para 2027.

En virtud de este consenso, los comercios abrirán el domingo 12 de diciembre de 2027 y no el domingo 26 de diciembre como estaba previsto en el acuerdo suscrito a finales del pasado mes de julio.

El resto de las fechas incluidas en la propuesta empresarial, según han informado las patronales en un comunicado conjunto, se mantienen sin cambios.

La modificación, han explicado, responde a la petición formulada por las organizaciones sindicales y se adopta con el propósito de facilitar un acuerdo "ampliamente compartido" entre todas las representaciones que integran el sector comercio.

Las organizaciones empresariales han puesto en valor su "capacidad para aproximar posiciones y encontrar una solución equilibrada" y ha reafirmado su disposición al diálogo y su voluntad de que el calendario de aperturas de 2027 se ajuste a las necesidades tanto de las empresas como de los trabajadores.

La posición conjunta será trasladada próximamente a las organizaciones sindicales y a los órganos competentes para su incorporación al acuerdo definitivo sobre el calendario comercial de 2027. El acuerdo ha sido alcanzado por Afedeco, Pimeco, Ascome, Pime Menorca, Pimef, Asodib, Acaib y Anged.