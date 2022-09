Camiña renuncia a sus cargos en el Consell de Mallorca y abandona Ciudadanos

La hasta ahora portavoz de Cs en el Consell cree que es "patente" que sus principios "ya no coinciden con la dirección que ha emprendido el partido"

PALMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca Beatriz Camiña ha comunicado este viernes su renuncia "irrevocable" a los cargos que ostenta en la institución insular, así como al cargo de consejera general y a su afiliación en el partido en el que ha militado hasta ahora.

Así lo ha indicado Camiña, este viernes, en una carta en la que detalla los motivos de su dimisión de todos sus cargos representativos y orgánicos en Ciudadanos.

"En la vida de toda persona llega un momento en el que se deben tomar decisiones y elegir un camino. En mi caso, y llegado a este punto, me veo en la obligación de priorizar mi estado de salud y bienestar personal", expone en la carta de renuncia.

Camiña indica, además, que es "patente" que sus principios y valores "ya no coinciden con la dirección que ha emprendido el partido". "Es por ello que, lo más coherente que puedo hacer en este momento, es poner fin a mi trayectoria en dicha formación política", añade.

"Quiero expresar todo mi agradecimiento a todas aquellas personas que durante todo este tiempo me han acompañado y de las que he podido aprender valiosas lecciones que me han permitido crecer a nivel personal. Por último deseo hacer un reconocimiento especial a todos los profesionales de los medios de comunicación y del propio partido por el trato impecable recibido", concluye en la carta.

Cabe recordar que el conseller ejecutivo de Cs en el Consell Osvaldo Cifre fue designado este jueves como nuevo portavoz del grupo de la formación naranja en la institución insular, cargo que ostentaba hasta ahora Beatriz Camiña.

Este relevo llega después de que, el pasado martes, Cs comunicase su decisión de abrir un procedimiento disciplinario contra Camiña. El partido señaló que la apertura de este expediente se debía al "comportamiento" mantenido por Camiña el pasado martes, durante el pleno del Consell de Mallorca, así como "otros motivos".