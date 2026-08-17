Un camión se incendia en la autopista de Andratx y provoca largas retenciones hasta la vía de cintura

Retenciones en la autopista de Andratx - DGT

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio en un camión en la autopista de Andratx (Ma-1) este lunes ha provocado largas retenciones que se extienden hasta la vía de cintura.

El incidente ha ocurrido sobre las 10.15 horas en el kilómetro 12 de la autopista en dirección a Andratx, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El fuego ha sido sofocado y las labores se centran ahora en la limpieza de la vía, por lo que continúa cortado un carril. Esta situación ha provocado retenciones hasta el túnel de Gènova de la Ma-20.