La campaña de bonos del Govern para impulsar el comercio local genera 11,5 millones de euros en ventas

La campaña de bonos de descuento del Govern para impulsar el comercio local genera 11,5 millones de euros en ventas. - CAIB

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Bons Illes Balears', impulsada por el Govern para fomentar las compras en el comercio local, ha generado 11,5 millones de euros en ventas en los establecimientos adheridos.

Según ha informado este lunes la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, cada euro invertido por el Govern en esta iniciativa ha generado 3,2 euros en ventas en el comercio de proximidad, un resultado que, según el Ejecutivo autonómico, confirma la eficacia del programa para incentivar las compras, reforzar el comercio local y generar actividad económica en las cuatro islas.

Por islas, Mallorca concentró la mayor parte de la actividad, con 2,7 millones de euros en bonos utilizados, que generaron 8,8 millones de euros en ventas. En Menorca se utilizaron bonos por valor de 452.060 euros, que dieron lugar a 1,6 millones de euros en ventas.

En Eivissa se canjearon bonos por importe de 345.940 euros, que generaron 962.643 euros en ventas, mientras que en Formentera los 29.750 euros utilizados se tradujeron en 100.391 euros en compras en los establecimientos adheridos.

La Conselleria ha destacado que esta ha sido la edición con mayor dotación de recursos y la que ha registrado una mayor respuesta ciudadana desde la puesta en marcha del programa.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha señalado que el hecho de que cada euro público invertido haya generado 3,2 euros en ventas demuestra, a su juicio, que la iniciativa constituye "una herramienta eficaz" para apoyar a los autónomos y al comercio de proximidad, al tiempo que ayuda a las familias en sus compras.