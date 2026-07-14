La campaña de bonos de producto local supera el millón de euros en ventas - CAIB

MENORCA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña de bonos de producto local, impulsada por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ya ha generado más de un millón de euros en ventas, cuando todavía no ha llegado a su tramo final.

Hasta este martes se han canjeado 49.786 bonos, el 55 por ciento de los emitidos, que han permitido realizar 12.267 compras por un importe global de 1.074.344 euros.

Desde el Govern han matizado en una nota de prensa que, aunque la campaña aún se encuentra en su ecuador, ya se han canjeado el doble de bonos que en las mismas fechas del año pasado.

"Este incremento se explica también porque este año la iniciativa ha crecido de forma significativa, tanto por el número de establecimientos y productores participantes como por el volumen de bonos puestos en circulación", han subrayado.

Después de que numerosos establecimientos agotaran su primer contingente durante los primeros días de la campaña, todos los operadores adheridos vuelven a disponer de bonos activos gracias al nuevo reparto efectuado por la Conselleria. La campaña permanecerá abierta hasta el próximo 7 de agosto.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que "los bonos de producto local se han consolidado como una herramienta muy eficaz para acercar al consumidor a nuestros productores e incentivar la compra directa".

Simonet ha añadido que "esta iniciativa no solo ayuda a las explotaciones agrarias a incrementar sus ventas, sino que también refuerza el vínculo entre productores y consumidores, pone en valor el producto de proximidad y contribuye a fortalecer nuestro sector primario".

Por su parte, la gerente de Sa Cooperativa del Camp, Tònia Bosch, ha explicado que los bonos que recibieron inicialmente "se agotaron en tan solo dos días". "Esperábamos con muchas ganas esta reposición", ha destacado.

Bosch ha subrayado que esta iniciativa "es una gran ayuda" porque permite dar a conocer los productos, incrementar las ventas y "animar a muchos consumidores a comprar directamente a los productores".

Sa Cooperativa del Camp de Menorca, donde este martes se han presentado estos datos, es uno de los 139 establecimientos adheridos a la campaña, que cuenta con la participación de 120 productores de Baleares.

La iniciativa registra este año un importante crecimiento respecto a la edición anterior, con 139 establecimientos adheridos (39 más que en 2025) y 120 productores participantes, 33 más que el año pasado.

Además, la campaña cuenta con una dotación económica de 909.250 euros y pone a disposición de los consumidores 90.925 bonos de diez euros, una cifra muy superior a la de la edición anterior, ha destacado la Conselleria.

La iniciativa se enmarca en el decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico internacional derivado de la guerra en Oriente Medio. El objetivo es reforzar el consumo interno de producto local, fomentar la venta directa y ofrecer apoyo directo al sector primario de Baleares.