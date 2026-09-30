La campaña de vacunación contra la gripe arrancará en Baleares el próximo 19 de octubre para toda la población - EUROPA PRESS

PALMA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación contra la gripe arrancará oficialmente el próximo 19 de octubre en todos los centros de salud de Baleares y estará destinada a toda la población, aunque en los centros educativos y residencias se adelantará al próximo 5 de octubre.

Así lo ha explicado este miércoles en una rueda de prensa la consellera de Salud, Manuela García, quien ha detallado que este año se amplía la campaña de vacunación entre los niños, que antes abarcaba de los tres hasta los siete años y ahora llegará hasta los 11 años.