Campos (Vox) celebra que el PP retire su apoyo a la reforma que elimina de la Constitución el topónimo Ibiza en español

Archivo - El diputado de Vox Jorge Campos. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Jorge Campos ha celebrado este viernes que el PP retire el apoyo a la reforma que elimina de la Constitución el topónimo Ibiza en castellano.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, el diputado mallorquín ha expresado su "alegría" por el hecho de que los 'populares' escucharan a Vox y retiraran su apoyo inicial a la reforma.

"Ahora que el PP ha registrado una enmienda similar a la de Vox, cuando la izquierda la tumbe, espero que no vote a favor de la reforma constitucional", ha añadido.