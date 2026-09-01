Can Tàpera acogerá este 23 de septiembre una jornada para mostrar el trabajo de las mujeres en la innovación turística

Cartel de la jornada en Can Tàpera para visibilizar a las mujeres en la innovación turística. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación organizará la jornada 'Innovación y Talento Femenino en Turismo 2026', que reunirá el próximo 23 de septiembre en Can Tàpera a mujeres profesionales, emprendedoras y estudiantes vinculadas en los ámbitos del turismo y la tecnología.

Con el lema 'El talento femenino que impulsa el turismo del futuro', la jornada nace con el objetivo de generar un espacio de encuentro, conexión y visibilización del talento femenino que forma parte del ecosistema TurTech de Balears, además de impulsar nuevas oportunidades profesionales y de negocio vinculadas a la innovación turística.

El acto se llevará a cabo de 09.00 a 14.15 horas en este espacio de la Fundación Sa Nostra de Palma y contará con la participación de referentes de los sectores turístico y tecnológico, espacios de mentoría y presentación de proyectos liderados por mujeres.

La jornada pondrá el foco en el papel que adquieren las tecnologías y ámbitos como la inteligencia artificial, el dato y la sostenibilidad en la transformación del sector turístico de Balears, en la necesidad de "contar con talento calificado para liderar esta evolución".

Entre las actividades previstas habrá sesiones de mentoría entre profesionales, que permitirán poner en contacto mujeres con experiencia y perfiles emergentes; espacios de encuentro con referentes del sector; y un 'showroom' de ideas y proyectos liderados por mujeres, que dará visibilidad a iniciativas innovadoras vinculadas al turismo y la tecnología.

La iniciativa está especialmente dirigida a mujeres profesionales, emprendedoras y estudiantes del ecosistema turístico y tecnológico de Baleares, con la voluntad de "facilitar la conexión entre el talento femenino y las empresas y agentes que forman parte de un sector en plena transformación". La participación en la jornada es gratuita, si bien las plazas son limitadas y es necesaria la inscripción previa.

Womenalia, entidad encargada de la ejecución de la jornada, es la primera red profesional para mujeres en habla hispana, con el objetivo de conectar, visibilizar y potenciar emprendedoras, profesionales y directivas. Su participación permite incorporar a la iniciativa la experiencia de una red especializada en la promoción del talento y el desarrollo profesional femenino.

"La jornada se enmarca en la apuesta del Govern para impulsar la innovación como uno de los ejes de transformación del modelo económico y, al mismo tiempo, favorecer la conexión entre talento, empresa, tecnología y sectores estratégicos para Baleares", han aclarado.

En este contexto, el sector turístico afronta una transformación acelerada por la incorporación de nuevas tecnologías, la gestión de datos y la inteligencia artificial, que "se suman a la estrategia de contención y sostenibilidad del Govern".

La generación de espacios que conecten profesionales, empresas y talento especializado constituye una oportunidad para facilitar que esta transformación se traduzca también en nuevas oportunidades profesionales y empresariales.