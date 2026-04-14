Cañadas insiste en conocer el coste de la asistencia sanitaria a inmigrantes y Prohens avisa: "Cuidado con el populismo"

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha dicho a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que vaya con "cuidado con el populismo" después que esta última haya vuelto a preguntar en el pleno por el coste de la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

"Me lo puede preguntar en euros, pesetas o dólares, pero comprenderá que el IBSalut y sus gerencias solo tienen un presupuesto y una contabilidad, y no distinguen las partidas en función de a quién atienden. Y esto una representante pública lo tendría que saber", ha dicho en el pleno de este martes.

La portavoz de Vox ha hecho prácticamente la misma pregunta a la presidenta que en último pleno, de modo que Prohens ha respondido de forma similar, subrayando que el Govern defiende la asistencia universal por razones de humanidad y de salud pública.