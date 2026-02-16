Cañadas (Vox) afirma que las negociaciones con el Govern van bien: "El PP de Baleares ha aprendido a respetar a Vox"

Archivo - La nueva portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuela Cañadas (i), y la presidenta del Govern, Marga Prohens (d), durante un pleno en el Parlament balear - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha coincidido con el portavoz del Govern, Antoni Costa, en que las negociaciones entre los de Santiago Abascal y el PP para sacar adelante iniciativas van bien.

"El PP de Baleares ha aprendido a respetar a Vox", ha dicho Cañadas este lunes en la rueda de prensa previa al pleno, tras ser preguntada por las declaraciones del portavoz del Ejecutivo el pasado viernes en las que dijo que el Ejecutivo mantiene abiertas con Vox negociaciones "que están funcionando muy bien".

En este sentido, Cañadas ha sostenido que desde su partido también tienen "esta sensación", remarcando que "siempre" han tenido una mano tendida a los 'populares'. "Lo que no hemos permitido es que nos la mordieran, como pasa en otras comunidades", ha dicho.