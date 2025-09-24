Cancelada la obra teatral de Juan Diego Botto que estaba prevista este sábado en el Teatre Principal

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La obra teatral '14.4' de Juan Diego Botto que se iba a representar el próximo sábado 27 de septiembre en la Sala Gran del Teatre Principal se ha cancelado por indisposición del actor.

Según ha informado el Teatre en un comunicado, la obra es original de Juan Diego Botto, está dirigida por Sergio Peris-Mencheta y reflexiona sobre la inmigración, el racismo y los menores desprotegidos. Se trata de un monólogo de carácter autobiográfico de la experiencia del autor.

El importe de las entradas ya adquiridas será reembolsado automáticamente en los casos de compra online, mientras que quienes comprasen la entrada en taquilla pueden acudir a la ventanilla del Teatre Principal, en horario de miércoles a sábados de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, para la devolución.