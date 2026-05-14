Cáncer de próstata en Eivissa: Can Misses estrena técnica de biopsia por fusión

Archivo - Urgencias del Hospital Can Misses, recurso - ÁREA DE SALUD IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

EIVISSA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Can Misses ha presentado una nueva técnica para detectar el cáncer de próstata consistente en la biopsia por fusión.

La consellera de Salud, Manuela García, ha presentado en Eivissa este servicio que se podrá realizar a más de 70 pacientes al año, según ha informado el Área de Salud pitiusa.

Según han informado durante la presentación, en 2025 se realizaron 121 biopsias para detectar casos de cáncer de próstata. Desde ahora, se estima que se llevarán a cabo entre 70 y 80 biopsias por fusión anuales dado que, según el responsable de Urología, "el 60 por ciento de las biopsias realizadas se pueden hacer con biopsia fusión, mientras que el otro 40 por ciento debe hacerse como hasta ahora".

El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes en los hombres y detectarlo precozmente es clave para elegir el mejor tratamiento y mejorar el pronóstico, ha recordado Salud.

La ventaja principal de la biopsia por fusión es que mejora la detección de los cánceres de próstata más importantes y, al centrarse en las zonas sospechosas, se reduce el riesgo de pasar por alto un tumor significativo.

La biopsia por fusión suele requerir menos muestras que la biopsia tradicional, lo que reduce la incomodidad para el paciente y mejora la calidad del resultado obtenido.

Para poder implantar esta técnica, el Área de Salud de Eivissa y Formentera ha adquirido un ecógrafo con método de biopsia de próstata por fusión para el Servicio de Urología del Hospital Can Misses, financiado por el factor de insularidad 04/19, en el que se han invertido 72.597,58 euros (IVA incluido)

El ecógrafo dispone de la sonda biplanar transperineal y un 'software', que hacen posible visualizar de manera simultánea ejes longitudinales y transversales para obtener la muestra de biopsia más eficazmente.

Además, mediante esta plataforma de ecografía, el Servicio de Urología obtiene informes completos sobre reconstrucción 3D de próstata y lesiones relacionadas, entre otras posibilidades.