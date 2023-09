Captar, fidelizar profesionales médicos y potenciar la Atención Primaria, entre los principales retos de Manuela García

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha explicado que los tres "grandes retos" de su Conselleria durante esta legislatura pasan por paliar el déficit de profesionales sanitarios en Baleares, "captándolos y fidelizándolos", potenciar la Atención Primaria (AP), y consolidar la nueva Dirección General de Salud Mental.

Durante una entrevista con Europa Press, la consellera ha hecho hincapié en que "el déficit más importante" que existe en materia de Salud en la comunidad se encuentra en la falta de profesionales sanitarios y, por tanto, apunta que una de sus líneas de trabajo será crear un registro que especifique el número de profesionales que trabaja en las Islas, tanto en la sanidad pública, como en la privada, para, con estos datos, "hacer un análisis a posteriori".

García recuerda que desde su departamento se ha puesto en marcha recientemente un paquete de medidas que pretenden paliar la falta de personal en el archipiélago, entre ellas la eliminación del catalán como requisito para acceder a empleos con funciones sanitarias. Además, ha considerado que es necesario reconocer algunas zonas como "de difícil cobertura", distinción que actualmente tienen las gerencias territoriales de Menorca, Ibiza y Formentera.

Por otro lado, apunta a la necesidad de facilitar que la persona que acceda "tenga una consolidación de la plaza", por lo ha subrayado que "se ha aumentado el valor de las horas" y a que se "aumentará el que tengan los años trabajados en una zona de difícil cobertura".

Asimismo, la consellera asegura que "se potenciará la carrera profesional, que llevaba congelada desde 2018", de igual manera que se "facilitará que se pueda realizar investigación en el Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa)".

ZONAS DE DIFÍCIL COBERTURA

En las áreas de muy difícil cobertura, la consellera ve "urgente" la atracción de profesionales para poder garantizar una asistencia adecuada en equidad y recuerda que en estos lugares se puede aumentar la retribución económica del plus hasta un 300 por ciento, que sería aproximadamente, de unos 20.000 euros.

Si bien todavía es pronto para esperar a ver los resultados del paquete de medidas anunciado hace una semana, la consellera ha admitido que tiene "buenas vibraciones", aunque ha añadido que, "si no funciona o va mal", ya habrá otras iniciativas.

García, que ha explicado que actualmente en su departamento se encuentran "en una fase de diagnóstico y toma de medidas urgentes", ha apuntado también a la necesidad de llevar a cabo una verdadera transformación digital. Así, ha apuntado que no sólo se busca potenciar la telemedicina, sino también la capacidad de contar con plataformas que permitan "la autogestión de las agendas médicas y que en los sistemas de comunicación haya una fluidez en el análisis de datos".

SALUD MENTAL

Por otro lado, sobre la creación de la nueva Dirección General de Salud Mental, "pionera en España", García ha asegurado que ésta servirá para "atender la salud mental de la población y de los propios profesionales sanitarios" ya que las cifras de problemas en esta materia son bastante alarmantes después de la pandemia".

"Hay que atender las cifras de 'burnout' y de estrés postraumático, porque si no cuidamos bien de las personas que nos cuidan, difícilmente obtendremos unos mejores resultados en salud", ha puntualizado.

Concretamente, ha explicado que la nueva Dirección es "una herramienta dirigida a profesores, a los médicos de familia, al personal de enfermería... para ayudar a promocionar la salud mental dentro de las escuelas, en las consultas de Atención Primaria y en la calle". Además, busca centrarse en los jóvenes para que "no se inicien en el consumo de tóxicos" y en la atención de "las nuevas patologías emergentes en drogodependencia o en otras áreas de adicciones que están saliendo en el momento actual".

La consellera, que reconoce que las listas de espera en esta rama "son importantes" sobre todo en la unidad básica, matiza que "en un proceso de salud mental urgente" la atención es "inmediata". En cualquier caso, ha afirmado que la nueva Dirección "tiene propuestas de carácter asistencial", que incluyen "un incremento de la dotación de profesionales para disminuir las listas de espera".

PRÓXIMOS PRESUPUESTOS

Preguntada sobre la partida que tendrá su Conselleria en los próximos presupuestos autonómicos de 2024, García ha asegurado que "se mantendrá estable y será suficiente para mantener todos los proyectos que se van a llevar a cabo".

En cuanto a posibles recortes en su departamento, la consellera ha defendido eliminar "todo lo que no genere resultados". "A veces se toman medidas que son como muy transitorias y que, al final, no acaban siendo medidas que dan un resultado eficaz. En esa línea, todo lo que no genere resultados en salud sí que en ocasiones creo que debemos de eliminarlo", ha dicho antes de matizar que no se trata de "ahorrar" sino de "utilizar los recursos de manera eficiente".

Preguntada sobre cuándo van a concluir los nombramientos de los cargos de su Conselleria que aún faltan por asignar, ha asegurado que a final de septiembre ya estarán todos los cargos "ocupados y nombrados". "Casi todos los cargos tienen ya cara y nombre", pero "por circunstancias determinadas o personales" de los que tienen ocupar el cargo, "están un poco pendientes", ha explicado.

Por otro lado, en relación a las críticas de sindicatos por "la falta y mal mantenimiento de las ambulancias", la consellera ha explicado que ya han hecho "una primera ronda de cambio de impresiones para recibir su percepción". No obstante, ha comentado que le "consta que hay ciertas disfunciones en las ambulancias y a nivel de Gsaib" y que "evidentemente" mirarán de "coordinarlo y mejorarlo".

Por último, sobre la auditoria al IBSalut, anunciada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante la campaña electoral, ha insistido en que se hará y ha indicado que actualmente se está "en una fase de auditoría interna".