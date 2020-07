Capturan alrededor de 70 serpientes en tres municipios del Pla de Mallorca

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 70 serpientes han sido capturadas en tres municipios del Pla de Mallorca, según ha informado este jueves el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, con motivo de la presentación de los datos del Plan de control de oficios en la Mancomunidad del Pla, que empezó el pasado mes de mayo.

En concreto, desde que se hizo entrega de las primeras jaulas, Lloret, Maria y Sineu han aportado 68 ejemplares que ya se han podido analizar en la Universitat de les Illes Balears (UIB). No obstante, hasta que no finalice la temporada no se podrán tener datos globales de la totalidad de los municipios que forman parte de la Mancomunidad del Pla.

Según ha informado el Govern, hasta el momento, las capturas "no han sido homogéneas y se percibe una mayor incidencia en los municipios más centrales de la isla". En cualquier caso, la Conselleria ha apuntado que los responsables municipales colaboran con la UIB a través de la entrega de los ejemplares capturados, lo que facilita la ampliación del conocimiento sobre estas especies introducidas.

Mir ha destacado los buenos resultados del trabajo coordinado entre la Conselleria y la Mancomunidad del Pla, la UIB, la Dirección Insular de Cooperación Local y Caza del Consell, la Asociación Balear de Entidades de Caza (ABEC) y la fundación Natura Park. El conseller ha incidido también en el hecho de que "para garantizar la preservación de la biodiversidad, es imprescindible no sólo llevar adelante los planes de choque, sino poner freno a la entrada de especies invasoras".

Por su parte, el director general ha agradecido el trabajo desarrollado desde las diferentes corporaciones locales, así como la del Consorcio para la Recuperación de Fauna de Baleares (Cofib), encargado de facilitar las 189 jaulas a los municipios, así como de formar a los responsables municipales.

Cabe recordar que, además de las jaulas facilitadas en los ayuntamientos, desde el 12 de mayo con cita previa, el Cofib ha cedido 61 jaulas a particulares de otros municipios que se han puesto en contacto. Estas jaulas se ceden gracias a la colaboración con el programa de la Unión Europea PDR, gestionado a través del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba).

En Mallorca hay dos especies de ofidios de introducción antigua, la 'serp de garriga' y la 'serp d'aigua', actualmente consideradas como propias y que conviven con la biodiversidad actual en la isla. En la última década se ha producido un proceso de colonización accidental por parte de dos nuevas especies: la 'serp de ferradura' y la 'serp blanca'. A pesar de ser dos especies inofensivas para las personas y animales domésticos, la presencia de éstas genera alarma social, especialmente en las áreas urbanas por su actividad principalmente diurna y ligada a ambientes humanizados.