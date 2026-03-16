Carlos Castresana, fiscal: "En Baleares los fiscales han dado la vuelta a un fenómeno de corrupción epidémico"

El fiscal Carlos Castresana en la presentación de su libro en la sede del Icaib. - EUROPA PRESS

PALMA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Carlos Castresana ha apuntado que "no se ha valorado lo suficiente" el hecho de que, en Baleares, los fiscales hayan "dado la vuelta a un fenómeno de corrupción epidémica", que, a su manera de ver, se "extendía" y "afectaba la gobernabilidad" de la comunidad y los municipios.

Esta es una de las reflexiones que ha lanzado jurista antes de la presentación en Palma de su libro 'Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias', en el que recoge 25 relatos de errores del sistema judicial a nivel internacional.

Así, el representante del Ministerio Público ha resaltado que los fiscales hayan conseguido este logro "con la misma ley de enjuiciamiento criminal y con los mismos medios materiales".

De este modo, ha señalado que en el caso balear se ha "encabezado" esta lucha contra la corrupción con un balance "muy favorable" para los tribunales, en comparación con "otros territorios de España".

"La corrupción posiblemente nunca se va a erradicar pero hay que asegurarse que sea excepcional y que no sea endémica. Cuando no se persigue adecuadamente se convierte en una epidemia", ha advertido.