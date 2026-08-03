Es Carnatge y otras cinco playas de Palma se suman a la campaña 'Espais sense fum' de la AECC

Acto de presentación de los distintivos del proyecto 'Espais sense fum' con la gerente de la AECC de Baleares, Ana Belén Velasco, y el regidor de Medio Natural y Espacios Saludables, Llorenç Bauzá. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Es Carnatge y las playas de Ciudad Jardín, es Penyó, Can Pastilla, Cala Major y Cala Nova se han sumado este lunes al proyecto 'Espais sense fum' que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para reducir el consumo de tabaco en espacios públicos.

Según han informado en sendos la AECC y el Consistorio, en los puntos de baño de todas estas zonas se instalará una señal para identificarlas como 'Espais sense fum' y se realizará una labor de prevención del tabaquismo.

La gerente de la AECC en Baleares, Ana Belén Velasco, ha señalado que la ampliación de la campaña a las playas es "un avance muy importante para seguir desnormalizando el consumo de tabaco y de los nuevos dispositivos en entornos de ocio y convivencia".

En este sentido, Velasco ha reclamado playas sin humo que sean espacios cada vez más naturales, sobre todo para proteger a niños y adolescentes ante conductas relativas al consumo de tabaco u otros dispositivos.

La gerente ha apuntado que el objetivo del proyecto es "conseguir la primera generación libre de humo", por lo que es "fundamental" sumar más espacios públicos libres de tabaco que favorezcan los hábitos saludables.

El Ayuntamiento de Palma ha indicado que difundirá los mensajes de la AECC e impulsará medidas para persuadir a la población de abstenerse de fumar en zonas públicas.

60 PUNTOS LIBRES DE HUMO EN PALMA

El regidor de Medio Natural y Espacios Saludables, Llorenç Bauzá, ha defendido la necesidad de "reducir tanto como sea posible el consumo de tabaco entre la población" en virtud de la salud, bienestar y calidad de vida de la ciudadanía.

La incorporación de estas seis playas palmesanas al protocolo de la AECC supondrá llevar a cabo actuaciones que ya se realizan en 60 parques y espacios públicos de la ciudad, como el parque de Sa Riera, el parque de las Estaciones, Sa Feixina, el parque de Ses Fonts, plaza del Progreso, parque Krekovic o la plaza París.