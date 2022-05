El Casal Solleric inaugurará este jueves la exposición 'I am still alive', ganadora del Premio Ciutat de Palma 2019

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera; la directora general de Artes Visuales, Aina Bausà; y el artista Raquel Friera han presentado este miércoles en el Casal Solleric la exposición 'I am still alive', que se inaugurará este jueves a las 19.30 horas.

En una nota de prensa, Cort ha indicado que esta instalación forma parte de la serie 'Feminizing art history', de la que también forma parte la obra 'One Year Woman's Performance 2015-2016' ganadora del Premio Ciutat de Palma Antoni Gelabert de artes Visuales 2019.

La muestra, que no se ha podido ver hasta ahora a causa de la pandemia, reinterpreta la mítica performance con el mismo nombre del artista conceptual japonés On Kawara. Como otros artistas de su generación, On Kawara trabajó para desvincular la práctica artística del mito romántico del artista como genio.

La versión de Friera --que se podrá ver en el espacio entresuelo del casal Solleric-- está formada por 21 postales con la frase "Aún estoy viva" en idiomas diversos. Amigas suyas le enviaron estas postales, mujeres con las que mantiene un vínculo afectivo importante, pero con quien ha perdido el contacto cotidiano por razones diversas.

Mientras On Kawara optó por la tipografía impersonal de los telegramas, las postales que presenta Friera están escritas a mano y decoradas con dibujos, collages y mensajes personales. Además, Friera ha diseñado 16 piezas (fotografías, instalaciones y objetos) para cada mujer y para acompañar a las postales. En la exposición se podrá ver 13 piezas.

"Hablo de aplicar el espíritu crítico del feminismo en la historia del arte, que ha sido hecha por hombres. No se trata sólo de añadir a las mujeres sino de cambiar el criterio con el que se ha hecho la historia", ha comentado Friera, quien ha remarcado que a partir de una visión "mucho más personal" que la de On Kawara ha querido hablar de "temas políticos y universales".

Por su parte, Aina Bausà también ha destacado la importancia de "feminizar la historia". "¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer dicen las mismas palabras?", ha pedido.

Por último, Noguera ha señalado que una muestra cómo la de Friera responde al objetivo de que el Casal Solleric sea, además un espacio expositivo, "un lugar de reflexión, pensamiento y crítica a través del arte contemporáneo".

La obra se completa con un vinilo, donde el artista reproduce una carta póstuma que escribe en On Kawara. De esta forma crea un vínculo intelectual y afectivo con el creador, más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio.