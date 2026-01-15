El Casal Solleric suma más de 33.000 visitantes en un año y supera la barrera de los 100.000 asistentes

Archivo - Fachada del Casal Solleric, en una foto de archivo. - ARCA - Archivo

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Casal Solleric ha cerrado 2025 con un balance de 100.852 visitantes, cifra que supone un incremento de 33.000 personas con respecto al año anterior.

Este número supone que los visitantes al centro cultural casi se han multiplicado por cuatro desde 2022, cuando la cifra no llegaba a las 28.000 personas, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Este año los meses con más afluencia han sido septiembre --con más de 15.000 visitantes--, marzo --más de 12.000--, abril y mayo --con más de 10.000 en cada uno--.

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha aseverado que las principales razones de la "excelente respuesta" del público a las propuestas artísticas del Casal Solleric tendría que ver con "la apuesta por la calidad que hace el Ayuntamiento de Palma en cuanto a las políticas culturales, al prestar atención a los artistas más valiosos vinculados al contexto, los artistas de primer nivel nacional y otros creadores con alcance internacional".

En este sentido, Bonet ha destacado la "vocación de excelencia" de un espacio que, a lo largo de la presente legislatura, ha sido la sede de muestras firmadas por artistas de incuestionable relevancia mundial, como Tony Oursler, Peter Halley, Julian Opie, Quino o Jesús Soto.

También han tenido presencia Premios Nacionales como Luis Gordillo, Concha Jerez y Ángela de la Cruz, a los que se sumarán en breve Eva Lootz y Joan Fontcuberta.

Al mismo tiempo, han resaltado las exposiciones de los "talentos vinculados al contexto" como Bernardí Roig, Tomeu Ventayol, Ela Fidalgo, Lucía Gorostegui, Marcelo Viquez, Joana Cera Robert Ferrer, sin olvidar el hito histórico de la organización de la primera muestra que aborda las creación de 'La jove plàstica a Mallorca'.

A todo ello hay que sumar la participación del Casal Solleric en el proyecto 'Paysage Miró', destinado a reivindicar ante el mundo la figura de Joan Miró y su profunda identificación con Palma y Baleares.

Para el responsable de Cultura, el "imparable crecimiento" de visitantes ha sido fruto de la "colaboración permanente" que el Ayuntamiento ha establecido con el sector de la cultura, tanto a nivel público e institucional como privado, al mantener "fuertes lazos" de cooperación con grandes espacios expositivos, como los museos nacionales Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza, el IVAM de Valencia y el Macba de Barcelona.

"La espectacular evolución de los datos de asistencia del Casal Solleric coinciden con un momento de singular importancia para Palma, que aspira a hacer realidad el sueño colectivo de la nominación como Capital Europea de la Cultura del año 2031", ha defendido.