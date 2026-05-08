Casi 200 conductores dieron positivo en drogas y alcohol durante las aperturas de las discotecas. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil detectó durante las aperturas de las discotecas en Eivissa 177 conductores que dieron positivo en las pruebas de detección de alcohol y drogas, por lo que se tramitaron las correspondientes denuncias administrativas y se formularon 160 denuncias adicionales por diversas infracciones a la Ley de Seguridad Vial.

Debido a la gravedad de algunas conductas, los agentes instruyeron diligencias por delitos contra la seguridad a ocho de los positivos de alcoholemia y a dos por carecer del permiso de conducir.

La Guardia Civil ha concluido con éxito el operativo especial de seguridad vial desarrollado en Eivissa con motivo de la apertura de las grandes salas de ocio nocturno.

El despliegue, que se extendió desde el viernes 24 hasta el martes 28 de abril, tuvo como objetivo principal garantizar la seguridad vial ante el notable incremento de la movilidad en la Isla, según ha informado este viernes la Guardia Civil.

Bajo la coordinación del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de las Islas, el operativo contó con personal del Destacamento de Eivissa y un contingente especial desplazado desde Mallorca. Este refuerzo permitió multiplicar los puntos de verificación en las vías de acceso a las zonas de ocio, manteniendo una vigilancia constante las 24 horas del día.

La estrategia, de carácter estrictamente preventivo, se centró en interceptar y retirar de la circulación a conductores que no se encontraban en plenas facultades, evitando así posibles siniestros viales.

Mediante la neutralización de estas conductas temerarias, residentes y visitantes pudieron transitar por un entorno vial más seguro durante estos días de máxima afluencia en Eivissa.