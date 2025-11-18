Casi 300 aspirantes se presentan al examen para obtener el carnet de taxista en Palma

Examen para obtener el carnet de taxista en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 287 aspirantes se han presentado este lunes al examen para obtener el carnet de conductor de taxi en Palma que se ha celebrado en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Esta convocatoria, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, forma parte del calendario oficial de exámenes que se realiza al menos dos veces al año, en febrero y noviembre, y tiene como objetivo regular el acceso a la profesión de taxista.

Para participar en este examen los aspirantes deben contar con el permiso de conducir clase B o superior con al menos un año de antigüedad, acreditar conocimientos de catalán o justificar la correspondiente convalidación y contar con certificados de ausencia de antecedentes penales y delitos de naturaleza sexual.

Las primera fase de la prueba consta de un ejercicio sobre el callejero de Palma y un test relacionado con la normativa aplicable, tarifas y puntos de interés.

Los aspirantes deben obtener al menos 50 puntos puntos para pasar a la segunda fase, que consiste en resolver itinerarios en la ciudad.

Desde el inicio de presente legislatura el número de personas que han superado el examen ha aumentado de forma notable, permitiendo un sumar 460 nuevos conductores de taxi en la ciudad gracias a las mejoras introducidas para facilitar el acceso a la licencia.

Entre ellas destaca el establecimiento de un temario cerrado, la conservación de los módulos aprobados para aquellos que no superen todas las partes de la prueba y la posibilidad de convalidar los conocimientos de lengua catalana mediante los cursos reconocidos por el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

Una vez obtenida la calificación de apto, los aspirantes deberán presentar la documentación necesaria para la emisión del carnet, incluyendo el permiso de conducir y un certificado médico.

Los resultados definitivos serán publicados en la página web de MobiPalma.