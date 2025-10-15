Casi 600 docentes de Baleares, el 4% del total, se suman a la huelga por Palestina

Archivo - Varias personas con una bandera palestina durante una manifestación por la liberación de Palestina, a 9 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

El STEI cifra el seguimiento en el 10% y considera que el alto al fuego ha motivado un decenso de la participación

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi 600 docentes de Baleares, cerca del 4% del total, se han sumado este miércoles a la huelga convocada en toda España en solidaridad con el pueblo de Palestina.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades, 563 (3,7%) han secundado el paro de forma total, es decir, durante toda la jornada. Otros 35 (0,23%) lo han hecho de forma parcial, durante dos horas.

Mallorca ha sido la isla que ha registrado mayor seguimiento, con 438 (3,88%) que han hecho la huelga de forma total y 21 (0,19%) de forma parcial.

En Menorca han sido 48 (3,2%) y 10 (0,67%), en Ibiza 74 (3,3%) y cuatro (0,18%) y en Formentera tres (1,7%) y cero, respectivamente.

El STEI, por su parte, ha cifrado el seguimiento medio de la huelga en la enseñanza pública de Baleares está siendo, con cifras actualizadas a las 11.00 horas, del 10%.

En este momento, ha puntualizado el sindicato en un comunicado, no se disponen de datos de las personas que acudirán a sus puestos de trabajo durante el turno de tarde.

La organización sindical ha hecho un llamamiento "a la clase media y al conjunto de la sociedad" para que se sumen a las manifestaciones y concentraciones que tendrán lugar este miércoles alrededor del archipiélago.

El STEI ha recordado que el derecho a la huelga es una opción individual a la que se pueden sumar todos los trabajadores "como medida de presión contra las desigualdades".

A su parecer, las últimas noticias sobre el alto al fuego y la liberación de los rehenes, "algo totalmente positivo", habrían podido motivar un descenso en la participación de la huelga.