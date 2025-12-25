Casi 70 incidentes en Nochebuena: una veintena de peleas y agresiones, nueve accidentes, cinco amenazas y tres robos

Sede de Emergencias 112 de Baleares. - CAIB

PALMA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro de coordinación de Emergencias 112 de Baleares ha atendido un total de 677 llamadas y ha registrado 69 incidentes desde las 20.00 horas del miércoles, día de Nochebuena, y las 08.00 horas de este jueves, día de Navidad.

Aunque ninguno de los incidentes ha sido grave, se han contabilizado 16 emergencias médicas en establecimientos o en la vía pública, 13 peleas, 12 agresiones, nueve vehículos accidentados, cinco amenazas, otros tantos allanamientos de morada y tres robos.

También dos conducciones peligrosas, otros dos conflictos entre vecinos y un acto de vandalismo, ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Por islas, 57 incidentes se han producido en Mallorca, de los cuales 41 fueron en Palma. Otros siete tuvieron lugar en Ibiza y los cuatro restantes, en Menorca.

La Dirección General de Emergencias del Govern ha pedido y agradecido "vivir con sentido común durante estos días de fiestas".

RECOMENDACIONES

Además, ha recordado una serie de recomendaciones de seguridad como ventilar con frecuencia y no las dejar estufas y brasas encendidas en espacios interiores si no hay nadie en casa o si se va a dormir, además de mantenerlas alejadas de cortinas y telas.

También vigilar especialmente a los niños y a las personas mayores a la hora de comer frutos secos enteros, aceitunas y caramelos duros. Se recomienda comer despacio y sentado y, en el caso de las uvas, que estén peladas y cortadas.

Con los regalos se insta a la ciudadanía a tener cuidado con las bolsas y las piezas pequeñas, ya que pueden ser peligrosas para los niños pequeños.

Por lo que respecta al uso de petardos y fuegos artificiales, se recomienda usar solo productos autorizados y no encenderlos en espacios cerrados, sino siempre en el exterior y siguiendo las normas de uso.

Por último, se pide no conducir bajo los efectos del alcohol, planificarlos transportes y designar previamente a un conductor. En el caso de que no sea posible, se solicita que se emplee el transporte público.