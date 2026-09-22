El Castell de Bellver acoge la colección de retratos de los alcaldes de Palma tras el franquismo

Archivo - Castell de Bellver, en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Castell de Bellver ha acogido este martes del acto de presentación de la Galería de Retratos de los alcaldes y alcaldesas que han gobernado Palma desde las elecciones municipales de 1979.

El acto ha estado presidido por el alcalde, Jaime Martínez Llabrés, acompañado por miembros de la corporación municipal, casi todos los alcaldes homenajeados, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, representantes de distintas instituciones y de la sociedad civil de Baleares, y exregidores y miembros de los equipos de gobierno municipales que se han sucedido al frente de Cort desde 1979, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

La galería reúne los retratos de Ramón Aguiló Munar --alcalde entre 1979 y 1991--, Joan Fageda Aubert --alcalde entre 1991 y 2003--, Catalina Cirer Adrover --alcaldesa entre 2003 y 2007--, Aina Calvo Sastre --alcaldesa entre 2007 y 2011--, Mateo Isern Estela --alcalde entre 2011 y 2015--, José Hila Vargas --alcalde entre 2015 y 2017 y entre 2019 y 2023-- y Antoni Noguera Ortega --alcalde entre 2017 y 2019--.

A lo largo de su intervención, Martínez ha destacado el "singular valor institucional del acto", que ha definido como un "justo y merecido homenaje" de reconocimiento y gratitud a los alcaldes y alcaldesas que, en el transcurso de las sucesivas legislaturas, han ocupado la presidencia de la corporación local.

En este sentido, ha señalado que no podría entenderse la Palma de este primer tramo del siglo XXI sin "su aportación, compromiso y generosidad". También ha subrayado que, desde 1979, quienes han asumido la alcaldía han contribuido a consolidar la ciudad como "un referente del Mediterráneo, de Europa y del mundo".

El alcalde también ha reconocido la aportación de los regidores y regidoras, cargos municipales, funcionarios, técnicos y profesionales que, a lo largo de casi medio siglo de historia democrática del Ayuntamiento de Palma, han trabajado al servicio de la ciudad.

Asimismo, ha agradecido a los seis artistas encargados de realizar los retratos su "reconocida valía artística" y la dedicación y el tiempo destinados a contribuir a este homenaje.

En este sentido, ha destacado que las siete obras pasarán a formar parte del patrimonio de todos los palmesanos y de la colección artística y pictórica del Consistorio.

A lo largo de su intervención, el primer edil ha repasado también la trayectoria de los siete alcaldes que han presidido la Corporación municipal desde 1979, así como las principales actuaciones impulsadas durante sus respectivos mandatos.

Un recorrido que pone de manifiesto la aportación de todos ellos al desarrollo y transformación de Palma y permite constatar que la ciudad ha contado con alcaldes "honestos, con gran capacidad de trabajo, preocupados por los problemas de sus conciudadanos y con visión de futuro".

Finalmente, Martínez ha reiterado su compromiso con la ciudad y con la responsabilidad que supone ejercer actualmente la Alcaldía de Palma. "Hoy corresponde a mí y a mi equipo llevar adelante la gestión y los proyectos necesarios para continuar el camino de modernización y mejora de la ciudad", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado la responsabilidad que implica estar al frente de la administración "más próxima a los ciudadanos" y con "mayor influencia en su vida cotidiana".

La Galería de Retratos ha contado con la participación de seis artistas vinculados a Mallorca. El retrato de Ramón Aguiló ha sido realizado por Maria Mercedes Laguens García, licenciada en Bellas Artes y con una amplia trayectoria en los ámbitos de la pintura, el grabado y la xilografía.

El retrato de Joan Fageda es obra de Pascual de Cabo Díaz, formado en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia. En 1979 recibió la Primera Medalla de Pintura del Salón de Otoño del Círculo de Bellas Artes de Palma y, desde 1982, dirige en Palma el taller Estudio de Arte.

Tomàs Pizá García, licenciado en Bellas Artes y Arquitectura, ha realizado los retratos de Catalina Cirer y Antoni Noguera. Su trayectoria combina la creación artística, la arquitectura y la docencia, y su obra ha sido presentada en espacios como Es Baluard, el Casal Solleric y el Piramidón Centre d'Art Contemporani.

El retrato de Aina Calvo ha sido realizado por Pep Girbent, nacido en Sóller y formado en Bellas Artes en Barcelona y en la Academia de Arte de Leipzig. Su trayectoria artística se ha desarrollado entre Mallorca y distintos contextos internacionales, con exposiciones y proyectos vinculados a la pintura contemporánea.

Ángeles Cereceda Martínez, formada en la Escuela de Pintura de la Escuela Libre del Mediterráneo, es la autora del retrato de Mateo Isern. Su obra se desarrolla principalmente en los ámbitos de la figuración, el paisaje y el retrato. Desde su primera exposición individual, en 1990, ha mostrado su obra en numerosas ciudades de España, Europa, Estados Unidos y Japón.

Por último, Belén Escutia Llambias, artista polifacética vinculada al diseño, el retrato, el grabado y la pintura contemporánea, ha realizado el retrato de José Hila. Su trayectoria ha evolucionado hacia lenguajes contemporáneos y formatos de gran escala, con presencia en diferentes muestras y proyectos artísticos, entre ellos la Nit de l'Art, Passion Baleart y Art Madrid.

La ceremonia, presentada por la periodista Cristina Roig, ha contado con la participación de los Tamborers de la Sala, los Policías de Gran Gala, los maceros y la Banda Municipal de Palma, que, una vez finalizado el acto, ha interpretado una versión corta de La Balanguera y del Himno Nacional.