El Castell de Son Mas acoge una exposición con perspectiva infantil para reivindicar la curiosidad y la inocencia

Un niño contempla una de las obras de la exposición 'A l'alçada dels seus ulls'. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo artístico Ou Verd ha inaugurado en el Castell de Son Mas la exposición colectiva 'A l'alçada dels seus ulls', en la que las obras se colocan a la altura de los niños para "cuestionar el adultismo" y poner en valor una forma de mirar el arte desde "la curiosidad y la inocencia propias de la infancia".

La muestra propone un cambio de perspectiva al situar los elementos artísticos en este nivel, lo que invita a los adultos a agacharse para contemplarlas, según ha explicado el Ayuntamiento de Andratx en un comunicado.

La exposición reúne a 18 artistas de distintas disciplinas, como la fotografía, la escultura y la pintura, y ofrece una experiencia estética "diversa y participativa".

El acto fue inaugurado por el presidente de Ou Verd, Carlos Terroba, junto a la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, quien destacó "la importancia de fomentar espacios donde los niños y las niñas sean también protagonistas".

Además, ha agradecido al colectivo por su "compromiso" con la creatividad, la reflexión y la participación ciudadana. Al mismo tiempo, ha subrayado que el Castell de Son Mas "se consolida como un referente cultural en el municipio".

En la inauguración también estuvieron presentes la regidora de Cultura, Mady Juan, y varios concejales del equipo de gobierno local, que acompañaron a los artistas y al público en una velada marcada por la sensibilidad y el diálogo entre el arte y la infancia.

La muestra permanecerá abierta al público durante las próximas semanas y será visitada por alumnos de los centros educativos del municipio, que podrán disfrutar de una experiencia artística pensada especialmente para ellos.