El Castillo de Son Mas se convierte en escenario de una Gran Gala Lírica dentro del ciclo de Nits a la Fresca - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Son Mas, en Andratx, se convirtió anoche en escenario de una Gran Gala Lírica dentro del ciclo de 'Nits a la Fresca'.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Andratx ha informado que, anoche, el Castillo de Son Mas se convirtió en el escenario de una velada inolvidable con la celebración de la tradicional Gala Lírica, enmarcada en el ciclo 'Nits a la fresca', que este año celebra su 25 aniversario.

Para esta edición tan especial, la Terraza de Barba Roja del Ayuntamiento de Andratx acogió a una figura de renombre internacional: la soprano Montserrat Martí, hija de la legendaria Montserrat Caballé. Le acompañaron el prestigioso barítono Luis Santana y el talentoso pianista Francisco Blanco, en una actuación conjunta con las corales locales: la Coral Municipal de Andratx, dirigida por Cristina Van Roy, y la Coral Veus de Ponent, bajo la batuta de José Martínez.

El público, compuesto por más de 500 personas, disfrutó de un espectáculo lleno de emoción, belleza y sensibilidad. El repertorio, cuidadosamente seleccionado, conmovió a los asistentes y rindió homenaje a la gran tradición lírica. La cercanía de los intérpretes, especialmente de Montserrat Martí, quien compartió sentidas palabras en memoria de su madre, añadió una dimensión íntima y emotiva a la gala.

Con eventos como este, Andratx reafirma su compromiso con la cultura, acercando la música en vivo y grandes voces del panorama lírico nacional e internacional tanto a residentes como a visitantes.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y la regidora de Cultura, Mady Juan, asistieron al acto y destacaron la importancia de seguir apostando por iniciativas culturales que enriquecen el municipio y lo posicionan como un verdadero epicentro cultural en la isla.