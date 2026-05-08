CCOO acusa a la Conselleria de Educación de "poner en riesgo" la atención temprana con los cambios en los horarios

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PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha acusado a la Conselleria de Educación y Universidades de "poner en riesgo" la atención temprana de los niños con la normativa que introduce cambios para los Equipos de Atención Temprana (EAP).

En un comunicado, el sindicato ha denunciado públicamente la falta de "diálogo y consenso" con la Conselleria y ha reivindicado la necesidad de que los EAP "continúen siendo equipos".

Ante la inminente publicación de las instrucciones de los horarios de los EAP, han reclamado una justificación "real" del motivo por el que el "modelo pedagógico cambia, a pesar de no hay evidencias de problemas en su funcionamiento".

Representantes de los EAP de Baleares se reunieron el pasado 16 de abril con la Conselleria en un encuentro que, han reprochado, concluyó "con una respuesta autoritaria". "No se llegó a ningún tipo de acuerdo, ni tampoco se facilitó ningún borrador de la instrucción de horarios", han lamentado.

Ante esta situación, han vuelto a poner de manifiesto la pérdida de horas de coordinación interna (de 20 a 12 horas). En concreto, han indicado que este curso ha pasado de tener 20 horas de coordinación semanal presencial en sus sedes a 16 horas.

Según ha avanzado Educación al sindicato, el próximo curso pasarían de 16 a 12 horas de coordinación, una cantidad, han criticado, "que hace totalmente imposible" el desarrollo de tareas de equipo, supervisión de casos o preparación de talleres con las familias, entre otras acciones.

Para CCOO, las horas que ahora no podrán trabajar juntos en las sedes las tendrán que hacer en los centros en condiciones "del todo mejorables".

Igualmente, han remarcado que es "imposible" hacer los claustros en línea y que es necesario el trabajo presencial. "Esta es la esencia de los EAP de Baleares", han concluido, reiterando que "aquello que funciona no se tiene que tocar".