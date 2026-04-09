CCOO alerta del "grave deterioro" de las instalaciones de Son Reus y de riesgos biológicos para la plantilla - CCOO

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO de Emaya ha denunciado públicamente la situación de "extrema precariedad" en la que se encuentran las instalaciones de descarga de Son Reus y los "graves riesgos para la salud laboral" derivados de estas condiciones.

En una nota de prensa, el sindicato ha lamentado que a pesar de las reiteradas comunicaciones trasladadas a los representantes de los trabajadores a través de los canales internos, la dirección de la empresa "ha ignorado de forma sistemática" las advertencias.

Según han alertado, la situación "roza niveles críticos de insalubridad", por ejemplo, con la saturación de los fosos de recepción, actualmente desbordados, lo que impide una gestión segura y eficiente de los residuos.

Esta situación, según CCOO, se ve agravada por la acumulación de lixiviados --líquidos altamente contaminantes procedentes de la descomposición de residuos-- directamente sobre el suelo de las naves.

La exposición continuada a estos vertidos, sin las medidas de control adecuadas, supone un riesgo biológico directo para la plantilla, han alertado.

Igualmente, han indicado que la combinación de residuos orgánicos, aguas estancadas y la falta de limpieza profunda en las zonas de tránsito de maquinaria y personal "está generando un foco potencial de infecciones y enfermedades de origen ambiental".

A esta problemática se suma el "evidente deterioro" de las instalaciones en las que, según el sindicado, el pavimento está en malestado, con baches y grietas que dificultan la circulación de vehículos y maquinaria pesada.

Asimismo, los trabajadores han señalado "la obsolescencia de las infraestructuras y la ausencia de mantenimiento preventivo", lo que refleja, a su entender, "una preocupante situación de abandono".

Desde la representación sindical han denunciado también la "falta de respuesta" por parte de la empresa. "Hemos remitido numerosos correos electrónicos y partes de incidencias detallando estas deficiencias, sin obtener respuesta ni medidas correctoras", han explicado los delegados de prevención.

"No podemos esperar a que se produzca un accidente grave o un problema de salud pública para que se actúe conforme a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales", han añadido.

Ante esta situación, la Sección Sindical de CCOO de Emaya ha exigido una intervención inmediata que incluya el saneamiento de las zonas afectadas, la reparación urgente del pavimento y la puesta en marcha de un plan de contingencia que evite el colapso de los fosos.

Con todo, CCOO ha advertido de que adoptará las medidas necesarias si no se produce una actuación urgente por parte de la empresa.