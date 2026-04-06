CCOO atribuye los datos de marzo al inicio de la temporada y advierte de las dificultades para llegar a fin de mes

Archivo - Entrada de una oficina del SEPE - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha subrayado que los datos de paro y afiliación de la Seguridad Social registrados en marzo en Baleares son fruto del inicio de la temporada turística y ha considerado que hablar de buenos datos "es un insulto" hacia los trabajadores.

"En Baleares puedes tener un trabajo pero no un lugar en el que vivir", han lamentado desde el sindicato en una nota de prensa este lunes, tras la publicación de los datos de paro y afiliación correspondientes al mes de marzo.

A pesar del descenso del paro, para CCOO los datos son fruto del inicio de la temporada y, por tanto, son el resultado de las incorporaciones de los fijos discontinuos que se reflejan como una bajada importante en el número de demandantes de ocupación.

El sindicato ha hecho hincapié en que el modelo económico de las Islas "crea una clase trabajadora empobrecida" que provoca, a su entender, malestar para la ciudadanía balear y el aumento de las desigualdades.

Según CCOO, el efecto inflacionario que puede derivar del conflicto en Oriente Medio dificultará todavía más llegar a fin de mes y deteriorará las condiciones de vida de los trabajadores, "mientras las empresas continúan teniendo buenas cifras".

"Hablar de buenas cifras nos parece un insulto hacia las personas trabajadoras que, a pesar de levantarse cada mañana para ir a trabajar, no pueden hacer frente a los gastos derivados de los precios de los alquileres y de los precios de productos de primera necesidad, como los alimentos", han añadido.

En este sentido, han cargado contra el Govern por "no mostrar ningún tipo de preocupación" por esta situación. Según han criticado, "continúa el silencio" y cuando se aplican medidas van dirigidas a las empresas y no a "paliar las dificultades reales de la ciudadanía".

"Necesitamos una clase empresarial y una clase política a la altura de las circunstancias en lugar de ser autocomplacientes con unas cifras que solo esconden miseria y desigualdad", han concluido.