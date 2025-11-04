CCOO critica la "inacción" del Patronato de Escuelas Infantiles de Palma y de Cort ante la "precariedad" del personal

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Baleares ha criticado la "inacción" del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Palma y del Ayuntamiento ante la "precariedad" del personal.

En nota de prensa, la federación de enseñanza de CCOO en Baleares ha informado que el comité de empresa del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Palma (PMEI), con representación de CCOO y otros sindicatos --UGT y STEI--, ha denunciado la situación, a su juicio, "límite" que vive el personal de las escoletas municipales.

Después de numerosas reuniones, promesas y compromisos por parte de la gerencia del Patronato y del Ayuntamiento de Palma, "la realidad", ha advertido CCOO, "es que nada cambia y nadie actúa". El comité está por tanto "agotado" de esperar soluciones que, ha reprochado al Patronato y al Ayuntamiento, "no llegan".

Pues, se ha quejado, el personal no docente --cocineras, limpiadoras, auxiliares-- trabaja en condiciones "precarias". "Las bajas no se cubren, y cuando se hacen sustituciones, a menudo no se contratan profesionales formados para trabajar con niños de 0-3 años", ha recriminado al Patronato y al Ayuntamiento, señalando que "esta falta de preparación pone en riesgo la seguridad de los niños, especialmente en casos de alergias alimentarias", una situación que CCOO considera "muy grave" e "irresponsable".

En este sentido, el sindicato ha recordado que hace años que se exige la creación de un bolsín de personal cualificado y la ampliación de la RLT para poder garantizar sustituciones adecuadas y estables, "pero estas peticiones", ha lamentado, "continúan sin respuesta". Además, ha añadido, en muchas escoletas, "una misma baja ha sido cubierta por diferentes sustitutas, rompiendo la continuidad del servicio y generando inseguridad".

Además, ha continuado exponiendo, hay personal de oficinas y de mantenimiento que "hace años que asumen tareas que no corresponden a su categoría profesional, con el único objetivo de garantizar el buen funcionamiento del PMEI". "Lo hacen por responsabilidad y compromiso con el servicio público, sabiendo que si no lo hacen ellos, nadie más lo hará", ha añadido. Pese a esta implicación constante, "no han recibido nunca ningún reconocimiento ni compensación económica", ha denunciado.

Frente a esta situación, ha recordado asimismo el sindicato, se ha insistido "por activa y por pasiva" al Ayuntamiento y a la gerencia del Patronato que, mientras se resuelve su situación a nivel burocrático, se establezca un complemento económico temporal que reconozca su responsabilidad superior y su esfuerzo continuado.

Puesto que, mientras tanto, la gerencia del Patronato ha aumentado "notablemente" su sueldo y los presupuestos municipales han crecido, pero los salarios del personal no docente "continúan siendo insultantemente bajos". "Las cocineras, además, no cobran según la categoría que les corresponde", ha apuntado.

Esta situación se ve agravada, ha advertido CCOO, por la "falta de material y mobiliario", y por las "dificultades constantes" para hacer compras básicas. "Año tras año, los equipos inician el curso sin saber si dispondrán del material necesario, y a menudo es el personal docente quien acaba pagando de su bolsillo", ha censurado.

Finalmente, ha recordado que la carrera profesional está aprobada pero todavía no se ha hecho efectiva, a pesar de estar a punto de acabar el año, lo cual, a su juicio, representa "otro ejemplo de desidia y falta de respeto hacia el personal".

Por este motivo, CCOO se ha comprometido a continuar luchando, "codo a codo con el resto de sindicatos", por un comité "fuerte y unido", que defienda unas condiciones "dignas" para todos los trabajadores del PMEI, y que ponga fin a esta situación, que ha calificado de "insostenible" y que "afecta directamente la calidad de la educación de los niños de Palma", ha denunciado.