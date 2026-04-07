CCOO Eivissa alerta de un "goteo constante de altas indebidas" de trabajadores de baja no recuperados

Archivo - Obras en Dalt Vila, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

EIVISSA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en Eivissa ha advertido de un "goteo constante de altas indebidas" que se estarían tramitando en la isla, lo que afectaría a trabajadores de baja que deben reincorporarse a sus puestos "sin estar del todo recuperados".

El sindicato ha señalado el caso "especialmente preocupante" de las bajas relacionadas con las enfermedades de salud mental, ya que han apuntado que hay "muchos casos".

"No se sabe qué está pasando. Una vez acabada la baja, llaman y agobian al trabajador. No ponen medios para facilitar la recuperación; directamente agobian y proponen un alta motivada por inspección médica", han afirmado desde CCOO en declaraciones a Europa Press.

El sindicato ha puntualizado que dicha inspección no cita presencialmente a los trabajadores de baja, dado que "esté como esté, le hacen una llamada para que vuelvas a trabajar".

CCOO ha señalado que, cuando el afectado impugna esta "alta indebida", debe interponer un contencioso contra la Seguridad Social para recuperarla y a los trabajadores en Eivissa "les dan fecha para 2027".

"Tanto que se habla de que se piden bajas fraudulentas, posiblemente también se podría hablar de altas fraudulentas por parte de la Administración. Se obliga a ir a trabajar a personas que no están en condiciones para hacerlo", han reiterado.

Desde la organización sindical han señalado que "desconocen los motivos" de este fenómeno y han relatado que la situación también se repite en "otras ciudades" y, además, "viene de lejos".